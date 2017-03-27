Навального арестовали на 15 суток

Тверской суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и арестовал его на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС.

Навальному вменялось в вину то, что он не подчинился стражам порядка при задержании в ходе несогласованного митинга против коррупции, который прошел 26 марта в центре столицы.

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Ранее суд также признал оппозиционера виновным в организации несанкционированной массовой акции и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Сам Навальный заявил на заседании, что организованный им митинг является законным.

В Кремле в свою очередь посетовали на то, что митингующие не воспользовались предложенными властями альтернативными площадками. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у силовиков есть данные о том, что несовершеннолетним в случае задержания на акции обещали денежное вознаграждение.

В мероприятии, по данным полиции, приняли участие до восьми тысяч человек. Более 500, в том числе Навальный, были задержаны.

Акция вопреки отказу в согласовании состоялась на Тверской улице. Власти предлагали провести митинг на альтернативных площадках в Сокольниках и Марьино, но организаторы не согласились на это.