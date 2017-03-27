Песков допустил факты платного участия подростков в протестах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у правоохранительных органов есть данные о денежных вознаграждениях за участие в несанкционированной акции в Москве. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что «есть определенные подтверждения этому».

Он также отметил, что ссылается на факты. «Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, то, наверное, какие-то подтверждения будут представлены общественности», — добавил Песков.