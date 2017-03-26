Власти назвали безукоризненной работу полиции во время митинга в Москве

Власти Москвы довольны работой полиции во время несанкционированной акции протеста на Тверской улице. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников.

«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей — обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», — заявил он.

В сообщении на сайте ГУ МВД по столице говорится о задержании около 500 человек.

Ранее сообщалось, что во время акции был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Это произошло спустя несколько минут после его появления на мероприятии.

В митинге, по оценке полиции, принимали участие 7-8 тысяч человек.

Акция на Тверской не была согласована с московским правительством. Там предлагали перенести ее в Сокольники и в Люблино, однако организаторы отказались это делать.