Участникам несогласованного митинга на Тверской предложили поехать в Сокольники

Участникам несанкционированного митинга против коррупции, проходящего в центре Москвы, предложили поехать в Сокольники, на согласованную площадку. С таким заявлением к демонстрантам через мегафон обратились полицейские, передает РИА Новости.

«Те, кто пришел в воскресный день на Тверскую улицу, для того чтобы выразить свою гражданскую позицию, напоминаем вам: это можно сделать на согласованной площадке в парке "Сокольники"», — призвали стражи порядка.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников пояснил агентству, что отъезд митингующих в Сокольники позволит «разгрузить ситуацию».

Шествие против коррупции началось в Москве в 14:00. Участники акции сообщают о массовых задержаниях участников, в том числе и организатора мероприятия оппозиционера Алексея Навального.

Политик подавал заявку на проведение акции в центре столицы, однако городские власти отказали ему, предложив альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Тем не менее организаторы отказались от предложенных вариантов и выразили намерение в любом случае выйти на Тверскую улицу. Разъяснение относительно недопустимости проведения несогласованного мероприятия опубликовано на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

