Навального задержали на митинге в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан на несанкционированном митинге против коррупции в Москве. Об этом на свой странице в Twitter в воскресенье, 26 марта, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

По его данным, задержание было произведено в Мамонтовском переулке спустя несколько минут после появления политика на мероприятии. Отмечается, что участники акции окружили и заблокировали автозак, в котором находится оппозиционер, говорится в Twitter RTVi.

Сам Навальный в своем мигроблоге призвал демонстрантов «не отбивать» его. «Ребята, со мной все хорошо (...) Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией», — написал он.

Шествие против коррупции началось в Москве в 14:00. Участники акции в социальных сетях сообщают о первых задержаниях, на Пушкинской площади полицейские с помощью мегафонов призывают собравшихся разойтись, передает РИА Новости.

Заявку на проведение мероприятия в центре столицы подавал Навальный, однако городские власти отказали ему, предложив альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Тем не менее организаторы акции отказались от предложенных вариантов и выразили намерение выйти на Тверскую улицу. Разъяснение относительно недопустимости проведения несогласованного мероприятия опубликовано на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.