СМИ сообщили о задержаниях на митингах во Владивостоке и Южно-Сахалинске

На митингах против коррупции, состоявшихся в воскресенье, 26 марта, во Владивостоке и Южно-Сахалинске произведены массовые задержания. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По информации портала, во Владивостоке задержаны не менее 30 человек. Акция, собравшая около тысячи участников, проходила на Привокзальной площади. VL.ru отмечает, что мероприятие не было согласовано с властями.

В Южно-Сахалинске полицейские задержали одного из организаторов митинга Дмитрия Иванова и еще восемь человек. ОВД-Инфо пишет, что это было сделано «из-за некой "ориентировки" по "подозрению в совершении преступления"».

Кроме того, задержания на акциях против коррупции были произведены в Комсомольске-на-Амуре (10 человек) и Хабаровске (пять человек), сообщает ОВД-Инфо. При этом в Комсомольске-на-Амуре мероприятие было согласовано с местными властями, а в Хабаровске — нет (данные портала «ДВ-Новости»).

Как сообщает «Интерфакс», аналогичные акции также прошли в Новосибирске и Барнауле. Там участие в демонстрациях приняли 1,5 тысячи и 150 человек соответственно. О задержаниях не сообщается.