Евросоюз отреагировал на задержание сторонников Навального в Москве

Евросоюз осудил задержание участников антикоррупционных акций протеста, прошедших 26 марта во многих городах России, в том числе в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

По мнению Брюсселя, полицейские препятствовали осуществлению права на свободу выражения мнения и мирных собраний, которые являются конституционными правами.

«Мы призываем российские власти полностью выполнять взятые на себя международные обязательства (...), и незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны», — отметили в ЕС.

Ранее похожее заявление сделал Госдеп США.

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В воскресенье, 26 марта, в районе Тверской улицы в центре Москвы, по официальной информации, до восьми тысяч человек (30 тысяч, по неофициальной) собрались на несанкционированное массовое мероприятие, организованное оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. По данным источника РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов в общей сложности задержали более тысячи человек, включая Навального. В ходе акции один из полицейских получил черепно-мозговую травму.

Власти Москвы отказались согласовывать антикоррупционное шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд, и предлагали альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино, однако организаторы акции отказались от них.

Подобные мероприятия состоялись в десятках городов страны, в некоторых они были согласованы. В российских регионах задержали несколько сотен участников. По оценке Русской службы «Би-би-си», задержания в ходе нынешних акций стали самыми массовыми в постсоветской России.