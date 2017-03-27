Навального оштрафовали за организацию несогласованного митинга

Тверской суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в организации несогласованного митинга в центре столицы и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сам Навальный заявил на заседании, что организованная им антикоррупционная акция является законной и соответствует решению Конституционного суда. «Мы обратились в правительство Москвы за согласованием акции. Согласно закону, нам в течение трех дней должны были согласовать ее или предложить альтернативное место, но этого сделано не было, поэтому, согласно решению Конституционного суда, мы имели право проводить акцию в том месте, о котором просили изначально», — сказал он.

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В Кремле, комментируя митинги в Москве и других городах России, выразили сожаление в связи с тем, что участники акций не воспользовались предложенными властями альтернативными площадками. «Мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и тем, кто сознательно это сделал вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Навального задержали 26 марта в центре Москвы спустя несколько минут после того, как он появился на несанкционированном митинге против коррупции. По официальной информации, в мероприятии приняли участие до восьми тысяч человек, более 500 были задержаны. Один из полицейских в ходе акции получил черепно-мозговую травму.

Организаторы провели шествие по Тверской вопреки отказу в согласовании. Власти в свою очередь предлагали площадки в Сокольниках и Марьино.

Подобные мероприятия состоялись 26 марта и в десятках других городов страны. В некоторых из них акции были согласованы. На несанкционированных митингах в регионах были задержаны несколько сотен участников.