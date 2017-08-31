Шнуров устроил новую пьянку в клипе с Pharaoh, Кержаковым и Невзоровым

Видео: Ленинград | Leningrad / YouTube

Группа «Ленинград» выпустила клип на композицию «Ч.П.Х». Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

В клипе лидер группы Сергей Шнуров уговаривает солистку «Ленинграда» Флориду Чантурию выпить водки в кабаке. С ним выступает хип-хоп-артист Александр Степанов, более известный как ST. Исполнитель дает прикурить журналисту Александру Невзорову, а затем Шнуров устраивает с ним рэп-баттл.

В ролике на пару секунд также появляется клауд-рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh. Его можно увидеть пьющим водку на середине второй минуты. Помимо него, в видео снялся футболист Александр Кержаков.

Накануне Шнуров опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Pharaoh и ST. «Препати большого рэпа», — подписал снимок музыкант.