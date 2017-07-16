Еще одна солистка «Ленинграда» объявила об уходе из группы

Солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова покинула музыкальный коллектив. Об этом исполнительница сообщила в Instagram в воскресенье, 16 июля.

«Ребзя, здорова! Дела такие: да, я больше не пою в Ленинграде. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом», — написала Старшова (орфография и пунктуация автора сохранены).

7 июня стало известно, что певица не сможет выступить на нескольких концертах юбилейного тура «Ленинграда» из-за болезни.

Старшова пришла в «Ленинград» в 2016 году вместе с певицей Флоридой Чантурией на смену солистке Алисе Вокс. Та покинула группу ради сольной карьеры. В мае 2017-го Вокс выпустила клип про митинги. Лидер коллектива Сергей Шнуров, комментируя уход предыдущей исполнительницы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.