Шнуров раскритиковал Алису Вокс за дошкольные рифмы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил очередной пост в Instagram творчеству бывшей солистки коллектива Алисы Вокс. Музыкант раскритиковал клип певицы на песню «Малыш».

«Если ты снимаешь ролик качеством ниже, чем у начинающего видеоблогера, где халтурно все — грим, свет, ракурсы, монтаж; пишешь текст, который даже на самой никчемной площадке не воспримут из-за совсем дошкольных и неинтересных рифм, то учительство выглядит просто неуместно. Да, да. Именно. "Начни с себя"», — написал Шнуров.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on May 16, 2017 at 6:25am PDT

Так музыкант отреагировал на текст «Малыша», обращенный к школьникам. «Учиться на ошибках не поздно никогда, раз сердце хочет перемен, тогда начни с себя», — поет Вокс.

Ранее Шнуров уже ответил на ролик певицы матерным стишком. Поэт предположил, что «малыши не дураки»: «Матчасть? Та часть, что с матерком? Тут каждый школьник с ней знаком».

Клип Вокс вышел 15 мая.