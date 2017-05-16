Шнуров ответил на песню Алисы Вокс про митинги матерным стишком

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров нецензурно прокомментировал песню «Малыш» Алисы Вокс, бывшей участницы музыкального коллектива. Он посвятил композиции исполнительницы матерное стихотворение, которое опубликовал в Instagram во вторник, 16 мая.

«Живите, дети, мол не шибко, в свободе кроется ошибка», — написал Шнуров.

В конце стиха поэт предположил, что «малыши не дураки»: «Матчасть? Та часть что с матерком? Тут каждый школьник с ней знаком».

15 мая Алиса Вокс выпустила композицию «Малыш» и клип на нее. В центре сюжета — участвующие в митингах школьники. «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть», — предложила певица.

Вокс ушла из группы Шнурова в 2016-м. Лидер «Ленинграда» тогда заявил, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.