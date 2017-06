Солистка «Ленинграда» пропустит ряд концертов тура из-за болезни

Дорогие Новосибирск, Хабаровск, Владивосток!!! К большому моему сожалению не успела поправиться к концертам.( Простите меня пожалуйста.🙏🏽✨ И хорошо вам повеселится!!! Я буду с вами всей душой! 💛🤘🏽 #leningradontour

