Солистка «Ленинграда» пропустит ряд концертов тура из-за болезни

Солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова не сможет выступить на нескольких концертах коллектива из-за болезни. Об этом в среду, 7 июня, певица сообщила в своем Instagram.

Дорогие Новосибирск, Хабаровск, Владивосток!!! К большому моему сожалению не успела поправиться к концертам.( Простите меня пожалуйста.🙏🏽✨ И хорошо вам повеселится!!! Я буду с вами всей душой! 💛🤘🏽 #leningradontour A post shared by Vasilisa Starshova (@vasilisastarshova) on Jun 7, 2017 at 7:22am PDT

«Дорогие Новосибирск, Хабаровск, Владивосток!!! К большому моему сожалению, не успела поправиться к концертам. Простите меня, пожалуйста. И хорошо вам повеселиться!!! Я буду с вами всей душой», — написала Старшова.

Юбилейный тур «Ленинграда» к 20-летию коллектива начался 7 июня в Новосибирске. После выступления в ряде российских городов музыканты отправятся в Будапешт, Ниццу, Берлин, Прагу, Нью-Йорк, а 1 декабря завершат гастроли в Минске.

Василиса Старшова — одна из солисток «Ленинграда». Она вместе с другой певицей, Флоридой Чантурией, пришла на смену солистке Алисе Вокс после ее ухода из группы в 2016 году.