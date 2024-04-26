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14:32, 26 апреля 2024Ценности

Сына Бекхэма заметили на публике сразу с несколькими люксовыми сумками

Ромео Бекхэм

Ромео Бекхэм. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Сына бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео заметили на публике сразу с несколькими люксовыми сумками. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

21-летний профессиональный футболист попал в объективы папарацци во время прогулки. На размещенных кадрах сын знаменитостей предстал в черных укороченных штанах и красной спортивной кофте на молнии. Помимо этого, Бекхэм надел белые кроссовки, носки и ярко-розовую шапку.

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Свой образ родственник звезд дополнил дизайнерским черным рюкзаком бренда Louis Vuitton стоимостью 2110 фунтов стерлингов (246 тысяч рублей), спортивной сумкой Gucci стоимостью 1700 фунтов стерлингов (198 тысяч рублей) и черной сумкой для ботинок на шнурке.

В декабре 2023 года сын Виктории Бекхэм надел футболку с ее портретом времен Spice Girls. На размещенном снимке наследник был запечатлен на улице в рваных бежевых джинсах, коричневой куртке и синей бейсболке.

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      Екатерина Ештокина
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