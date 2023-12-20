Сын Виктории Бекхэм надел футболку с ее портретом времен Spice Girls

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео надел футболку с портретом матери времен ее музыкальной карьеры. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 21-летний наследник запечатлен на улице в рваных бежевых джинсах, коричневой куртке и синей бейсболке. Кроме того, он примерил белую футболку, на которой были изображены участницы поп-группы Spice Girls. Известно, что мать футболиста была в коллективе одной из вокалисток до 2001 года.

«Тебе нравится моя футболка?» — подписал спортсмен пост.

Ранее еще один наследник Бекхэмов — Бруклин — посетил показ новой коллекции бренда Balenciaga в Лос-Анджелесе и подвергся критике со стороны пользователей сети. Он пришел на модное шоу вместе с супругой — американской актрисой Николой Пельтц. Для выхода в свет он выбрал черную толстовку с капюшоном и на молнии, которую расстегнул, обнажив часть груди.

