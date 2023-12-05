В сети высмеяли внешность сына Бекхэма на модном шоу фразой «начинающий рыбак»

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин посетил показ новой коллекции бренда Balenciaga в Лос-Анджелесе, и пользователи сети высмеяли его из-за наряда. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 24-летний наследник спортсмена пришел на модное шоу вместе с супругой — американской актрисой Николой Пельтц. Для выхода в свет он выбрал черную толстовку с капюшоном и на молнии, которую расстегнул, обнажив часть груди. Также Бекхэм надел мешковатые штаны-карго и белые кроссовки.

Читатели издания высказались о снимках под публикацией. «Начинающий рыбак позирует на улице», «Похоже, он только что вышел с биржи труда, так и не устроившись на работу», «Судя по всему, он надел старый мешок для мусора вместо брюк», «Когда ты только подумал, что он не может выглядеть более нелепо», — отметили юзеры.

В марте Бруклин Бекхэм показал татуировку в честь жены, и ее тоже высмеяли в сети. Отмечается, что Бекхэм был приглашен на шоу американской актрисы и певицы Дженнифер Хадсон, где похвастался указанным изображением. Он продемонстрировал нанесенный на плечо портрет супруги вполоборота, выполненный черными чернилами.