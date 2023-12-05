Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:13, 5 декабря 2023Ценности

В сети высмеяли внешность сына Бекхэма на модном шоу фразой «начинающий рыбак»

Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин посетил показ новой коллекции бренда Balenciaga в Лос-Анджелесе, и пользователи сети высмеяли его из-за наряда. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 24-летний наследник спортсмена пришел на модное шоу вместе с супругой — американской актрисой Николой Пельтц. Для выхода в свет он выбрал черную толстовку с капюшоном и на молнии, которую расстегнул, обнажив часть груди. Также Бекхэм надел мешковатые штаны-карго и белые кроссовки.

Материалы по теме:
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023
Готы снова в моде. Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
Готы снова в моде.Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
29 ноября 2023

Читатели издания высказались о снимках под публикацией. «Начинающий рыбак позирует на улице», «Похоже, он только что вышел с биржи труда, так и не устроившись на работу», «Судя по всему, он надел старый мешок для мусора вместо брюк», «Когда ты только подумал, что он не может выглядеть более нелепо», — отметили юзеры.

В марте Бруклин Бекхэм показал татуировку в честь жены, и ее тоже высмеяли в сети. Отмечается, что Бекхэм был приглашен на шоу американской актрисы и певицы Дженнифер Хадсон, где похвастался указанным изображением. Он продемонстрировал нанесенный на плечо портрет супруги вполоборота, выполненный черными чернилами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский военный заявил об ударе ВСУ по 25 своим же бойцам. Они хотели сдаться в плен России

      Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака

      Оценены пределы текущего роста курса доллара

      Имущество холдинга российского экс-депутата арестовали по делу о мошенничестве

      Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

      Российские власти решили не отказываться от новых пошлин

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Керченская переправа перешла на работу по фактической погоде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости