В сети высмеяли тату сына Бекхэма в честь жены со словами «как карикатура»

В сети высмеяли тату сына Бекхэма с портретом жены со словами «выглядит как карикатура»

Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин показал татуировку в честь жены, и ее высмеяли в сети со словами «как карикатура». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что Бекхэм пришел на шоу американской актрисы и певицы Дженнифер Хадсон, где похвастался указанным изображением. Так, он продемонстрировал нанесенный на плечо портрет супруги Николы Пельтц вполоборота, выполненный черными чернилами.

В свою очередь читатели издания раскритиковали данную работу, обратив внимание на ее низкое качество. «Если собираешься сделать тату — сделай хорошее. Так много замечательных художников вокруг», «С его деньгами он мог позволить себе лучшего татуировщика в мире, но он пошел к этому», «Я думаю, это мило, что он обратился к слепому мастеру. Поддерживает людей», «Выглядит как карикатура. Жена, кончено, в восторге», «Он сам это нарисовал?», «Уверен, что супруга оскорбилась, увидев это изображение. Какое ужасное тату», — заявили юзеры.

Известно, что у сына Бекхэма в общей сложности от 80 до 100 татуировок, многие из которых посвящены жене.

В октябре 2022 года Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа. Звезда заявила, что данное тату, размещенное на запястье, перестало ей нравиться. По ее словам, вместе с посвященным супругу изображением она свела еще несколько рисунков, поскольку была недовольна их качеством.