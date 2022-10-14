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12:34, 14 октября 2022Ценности

Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа

Певица Виктория Бекхэм свела посвященное мужу тату из-за плохого качества рисунка
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: Lindsey Parnaby / Getty Images

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа футболиста Дэвида Бекхэма. Об этом она рассказала на ток-шоу Today.

Звезда заявила, что данное тату, размещенное на запястье, перестало ей нравиться. По ее словам, вместе с посвященным супругу изображением она свела еще несколько рисунков, поскольку была недовольна их качеством. «Они были расплывшимися, некрасивыми и кровоточили», — заявила исполнительница.

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При этом Бекхэм заверила, что ее отношения супругом не изменились. «В СМИ стали строить предположения, что я ухожу от мужа. Нет, мне просто надоело тату, вот и все», — прокомментировала она.

В августе Виктория Бекхэм показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Так, поклонники не оценили внешний вид предпринимательницы, уличив ее в новой пластике губ.

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Алина Гостева
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