Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа

Фанаты уличили дизайнера Викторию Бекхэм в новой пластике губ на фото без макияжа

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующий снимок и комментарии фанатов приводит издание Daily Mail.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) новым фото, на котором она запечатлена с мужем Дэвидом Бекхэмом на яхте. На кадре видно, что на лице бизнесвумен отсутствует косметика, а ее волосы собраны в небрежный пучок.

Поклонники не оценили внешний вид предпринимательницы, уличив ее в новой пластике губ. Свои предположения они высказали в комментариях под материалом. «Новые губы?», «Что ты сделала со своими губами?», «Видели уток с более аккуратными клювами», «Все, что я вижу на фото — это ее губы!», «На ее лице слишком много ботокса и филлеров — и это слишком заметно», — писали пользователи сети.

В июле Виктория Бекхэм приняла участие в съемке для австралийской версии журнала Vogue. В объективе фотографа Дэна Джексона экс-участница Spice Girls предстала в нескольких образах. Для обложки манекенщица снялась в молочно-белом платье-комбинации итальянского бренда Gucci, объемной дутой куртке Marc Jacobs и украшениях Tiffany & Co. «Моя 29-я обложка Vogue. Вау! Даже я удивлена», — призналась она.