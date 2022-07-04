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Виктория Бекхэм снялась в латексных брюках для Vogue

Дизайнер Виктория Бекхэм показала фигуру в латексных брюках на страницах журнала Vogue

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм приняла участие в съемке для австралийской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) знаменитости.

В объективе фотографа Дэна Джексона экс-участница Spice Girls предстала в нескольких образах. Для обложки манекенщица снялась в молочно-белом платье-комбинации итальянского бренда Gucci, объемной дутой куртке Marc Jacobs и украшениях Tiffany & Co. «Моя 29-я обложка Vogue. Вау! Даже я удивлена», — призналась она.

Вдобавок на страницах издания Бекхэм появилась в топе с открытой спиной и облегающих латексных брюках, которые подчеркивали ее фигуру. Кроме того, модель показала тонкую талию и рельефные мышцы рук в прозрачном платье из нескольких видов кружева и сетки.

В июне британскую певицу Викторию Бекхэм высмеяли за нелепую позу на фото в соцсети. Знаменитость позировала сидя на стуле, скрестив ноги в ярко-красных брюках из латекса. Из-за положения тела модели подписчики не досчитались одной ноги на снимке, о чем принялись иронично высказываться в комментариях.

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Полина Гераскина
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