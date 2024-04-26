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14:37, 26 апреля 2024Мир

В Кремле заявили о завершении подготовки визита Путина в Китай

Песков: подготовка визита Путина в Китай находится на завершающей стадии

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Китай находится на завершающей стадии, к нему будет приковано внимание всего мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, подготовка поездки президента [России] в Китай находится на завершающей стадии, по согласованию с нашими китайскими партнерами мы вместе объявили о сроках этой поездки», — подтвердил он.

Представитель Кремля заявил, что сейчас любые контакты глав России и Китая приковывают к себе внимание всего мира. Он подчеркнул, что Россия и Китай являются суверенными государствами, которые испытывают на себе давление Запада, но «достаточно уверено стоящие на ногах, с тем чтобы это давление выдерживать».

По его словам, Путин и председатеть КНР Си Цзиньпин обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес с акцентом на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества.

Ранее Песков заявил, что Россия и Европа уже не смогут восстановить прежние отношения. Однако он отметил, что Москве и европейским странам в силу географии все равно придется выстраивать отношения, но на новых основаниях.

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      Виктория Кондратьева
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