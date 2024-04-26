Песков заявил о невозможности восстановления прежних отношений России и Европы

Песков: Россия и Европа не смогут восстановить прежние отношения

Россия и Европа с учетом имеющегося опыта уже не смогут восстановить прежние отношения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы», — сказал представитель Кремля, добавив, что России и европейским странам в силу географии все равно придется выстраивать отношения, но на новых основаниях.

Песков также подчеркнул, что Россия — страна, которая никому не представляет угрозы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отношения между Россией и Европой быстро восстановятся, потому что все в этом заинтересованы.