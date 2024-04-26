В Кремле высказались о возможной угрозе Европе со стороны России

Пресс-секретарь Песков: Россия никому не представляет опасности в Европе

Россия никому не представляет опасности в Европе. Так о возможной угрозе со стороны Москвы для стран Евросоюза высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле надеются, что и в Европе никто не представляет угрозы для России.

«Россия — страна, которая никому не представляет угрозы», — приводит агентство слова представителя Путина.

Ранее в пятницу, 26 апреля, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что у России нет ни военного, ни геополитического интереса атаковать входящие в НАТО страны.