Шойгу высказался о возможности нападения России на страны НАТО

Глава МО Шойгу: у России нет интереса нападать на входящие в НАТО страны

У России нет ни военного, ни геополитического интересов атаковать входящие в НАТО страны. Так о возможности нападения России на страны Североатлантического альянса высказался глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Как объяснил министр, действия России направлены исключительно на защиту «своих людей», и в то же время Москва прикладывала максимум усилий для поддержки стратегической стабильности.

«Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — подытожил глава МО.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей СВО. Он подчеркнул, что спецоперация — это не начало войны, а попытка завершить развязанный Киевом в Донбассе в 2014 году конфликт.