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18:36, 26 января 2024Россия

Путин пообещал добиться целей СВО

Путин заявил, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия добьется достижения поставленных задач и целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО. Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

«Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами задач и целей», — сказал российский лидер.

Он также указал, что СВО — это не начало войны, а попытка ее завершить. Путин указал, что Киев сам развязал конфликт на Донбассе еще в 2014 году.

Кроме того, президент заявил об участии всех граждан в защите страны. Он назвал готовность подставить плечо государству в трудный момент характерной чертой россиян.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

В видеообращении к гражданам Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Во время «Итогов года» в 2023 году он объяснил, что Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры.

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