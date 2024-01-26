Путин назвал СВО попыткой прекратить войну в Донбассе

Президент Путин: Россия пытается прекратить войну в Донбассе

Россия пытается прекратить войну в Донбассе, заявил президент Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами — участниками специальной военной операции (СВО). Трансляцию мероприятия ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Президент напомнил, что боевые действия на востоке Украины начал Киев в 2014 году.

Москва пошла на проведение СВО исключительно для защиты своих интересов, подчеркнул Путин. «При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», — добавил он.

Президент также заявил об участии всех граждан в защите страны. Он назвал готовность подставить плечо государству в трудный момент характерной чертой россиян.