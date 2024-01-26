Путин заявил об участии всех граждан в защите страны

Президент Путин: вся страна защищает Родину на поле боя

Все граждане защищают свою Родину на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Ранее Путин заявил, что государство будет делать все для того, чтобы поддержать бойцов, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Он отметил, что рассчитывает на то, что военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, вернутся обратно в гражданскую жизнь и смогут достичь успеха.