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18:20, 26 января 2024Россия

Путин заявил об участии всех граждан в защите страны

Президент Путин: вся страна защищает Родину на поле боя
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Все граждане защищают свою Родину на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Ранее Путин заявил, что государство будет делать все для того, чтобы поддержать бойцов, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). Он отметил, что рассчитывает на то, что военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, вернутся обратно в гражданскую жизнь и смогут достичь успеха.

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