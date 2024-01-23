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17:14, 23 января 2024Россия

Путин рассказал о поддержке бойцов после возвращения с СВО

Путин: государство будет делать все для поддержки вернувшихся с СВО бойцов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Государство будет делать все для того, чтобы поддержать бойцов, вернувшихся со специальной военной операции (СВО). О поддержке бойцов после возвращения с передовой рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, вернутся обратно в гражданскую жизнь и смогут достичь успеха.

«Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать», — подчеркнул президент.

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Ранее Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя. Он также отметил, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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