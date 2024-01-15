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10:35, 15 января 2024Россия

Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО

Путин назвал приоритетом создание условий для героев СВО

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя. Комментарий из приветственной телеграммы политика участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим» опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них. Кроме того, по словам Путина, необходимо повышать доступность медпомощи, сообща помогать родственникам не вернувшихся бойцов.

«Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», — разъяснил президент.

Ранее Путин рассказал, что ситуация с отпусками бойцов СВО исправляется.

Глава государства подчеркнул, что если военнослужащие не смогли отгулять свой отпуск, у них должна быть возможность сделать это позднее.

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      Анна Щербакова
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