Путин высказался о ситуации с отпусками участников СВО

Президент России Путин заявил, что ситуация с отпусками бойцов СВО исправляется

Ситуация с отпусками участников специальной военной операции (СВО) исправляется. Об этом во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Как сообщил глава государства, отпуск у бойцов не должен пропадать и после ранения. Он отметил, что если военные не смогли отгулять свой отпуск, у них должна быть возможность сделать это позднее.

«Министерство обороны уже это реализует», — высказался о ситуации Путин.

Ранее президент поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относится как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.