Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 10 января 2024Россия

Путин высказался о ситуации с отпусками участников СВО

Президент России Путин заявил, что ситуация с отпусками бойцов СВО исправляется

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ситуация с отпусками участников специальной военной операции (СВО) исправляется. Об этом во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Как сообщил глава государства, отпуск у бойцов не должен пропадать и после ранения. Он отметил, что если военные не смогли отгулять свой отпуск, у них должна быть возможность сделать это позднее.

«Министерство обороны уже это реализует», — высказался о ситуации Путин.

Ранее президент поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относится как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США решили шантажом заставить Грецию поставлять оружие Украине. Какой ультиматум выдвинул Вашингтон?

      В Великобритании заверили в готовности поддерживать Украину годами

      В Грузии высказались о переходе в сборную страны дочери Тутберидзе

      Сотрудница полиции в российском регионе заморила голодом служебную собаку

      Стало известно о потере Украиной самых опытных военных

      Пленный боец ВСУ высказался об отношении украинцев к Зеленскому

      Названо способное купировать преимущества артиллерии НАТО в зоне СВО оружие

      В СПЧ назвали причину инцидента с угрожавшим свернуть шею девочке мигрантом

      Вернувшийся с СВО из-за контузии чеченец избил прохожего в центре Петербурга

      Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости