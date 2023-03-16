Путин поручил обеспечить участникам СВО не менее 14 суток отпуска раз в полгода

Президент Путин поручил обеспечить участникам СВО не менее 14 суток отпуска раз в полгода

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации (СВО) отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет как о кадровых служащих, так и об участниках добровольческих подразделений, говорится в тексте поручения. В срок отпуска не будут включать время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.

Поручение направлено на реализацию тезисов, озвученных Путиным в послании Федеральному собранию 21 февраля. В послании президент России подчеркивал необходимость предоставить каждому участнику спецоперации возможность видеться с родными и близкими. Потребность бойцов в этом он обосновал нагрузкой и рисками, которым подвергают себя участники СВО.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к россиянам Владимир Путин назвал целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины. 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой в войска были призваны более 300 тысяч человек.