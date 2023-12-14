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12:26, 14 декабря 2023Россия

Путин объяснил цель демилитаризации Украины и оценил ее ход

Путин о демилитаризации Украины: мы вынуждены принимать военные меры

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина не захотела договариваться, из-за этого Россия была вынуждена принимать другие, в том числе и военные меры. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Не хотят договариваться — что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина уже почти ничего не производит. Ну, пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит», — объяснил глава государства.

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6 декабря 2022

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле заявляли, что спецоперация идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, никто с самого начала не рассчитывал, что она займет пару дней.

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      Никита Абрамов
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