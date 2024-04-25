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15:04, 25 апреля 2024Россия

В России заявили о заинтересованности в восстановлении отношений с Европой

Депутат Журова: Россия и Европа заинтересованы в восстановлении отношений

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отношения между Россией и Европой быстро восстановятся, потому что все в этом заинтересованы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Депутат заявила об этом в беседе с «Лентой.ру».

Таким образом парламентарий отреагировала на призыв президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, который прозвучал во время его выступления с речью о будущем Европы в Сорбоне.

По мнению Журовой, возвращение дипломатических отношений между Россией и Европой возможно, и в этом заинтересованы обе стороны.

«Тут же всегда вопрос не политиков даже, но еще и людей. Сейчас политики людей от России ограждают, потому что мы плохие такие и всяческие — пропаганда, но мы же должны понимать, что страна — это не те, кто ей руководит в данный момент, а в первую очередь все-таки люди, бизнес, это тот, кто как раз хочет взаимодействовать с Россией даже сейчас, но политики, по большому счету, не дают, потому что есть некое правило, в рамках которого сейчас надо жить и к России относится вот так, как они относятся, а людям-то все равно бывает зачастую или они поддерживают нас, но боятся это сказать, поэтому в принципе восстанавливать отношения надо даже не ради каких-то руководителей стран, а ради людей», — поделилась парламентарий.

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В ходе своей речи Макрон также заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужна новая стратегия роста и развития, иначе в ближайшие годы он столкнется с большими рисками быть ослабленным. Кроме того, французский лидер призвал Европу перестать быть вассалом США и создать силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военных к 2025 году.

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