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13:13, 25 апреля 2024Мир

Макрон призвал Европу готовиться в выстраиванию отношений с Россией

Макрон: Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. К этому призвал президент Франции Эммануил Макрон, сообщает ТАСС.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», — отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что Европе необходимо переосмыслить масштабы совместной системы обороны и ответить на вызовы, которые сильнее, чем когда-лицо, звучат сейчас, процветанием и гуманизмом.

Ранее Макрон заявил, что в ближайшие годы Европейский союз может столкнуться с проблемой ослабления. По его словам, она рискует даже погибнуть.

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      Виктория Кондратьева
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