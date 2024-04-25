Макрон призвал Европу готовиться в выстраиванию отношений с Россией

Макрон: Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией

Европа должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. К этому призвал президент Франции Эммануил Макрон, сообщает ТАСС.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания конфликта на Украине выстроить соседские отношения с Россией», — отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что Европе необходимо переосмыслить масштабы совместной системы обороны и ответить на вызовы, которые сильнее, чем когда-лицо, звучат сейчас, процветанием и гуманизмом.

Ранее Макрон заявил, что в ближайшие годы Европейский союз может столкнуться с проблемой ослабления. По его словам, она рискует даже погибнуть.