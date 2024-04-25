Макрон предупредил о крахе Европы в ближайшие годы

Макрон: ЕС в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным

Европейский союз (ЕС) в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. О крахе Европы предупредил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне, трансляция велась в официальном аккаунте президента в соцсети Х.

«Риски быть ослабленными, даже вытесненными, в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что европейскому объединению нужна новая стратегия роста и развития.

Ранее Макрон обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони кандидатуру бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги на пост главы Европейской комиссии вместо действующей главы Урсулы фон дер Ляйен.