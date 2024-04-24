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19:30, 24 апреля 2024Мир

Стало известно о желании Макрона найти замену на пост председателя ЕК

Bloomberg: Макрон хочет заменить фон дер Ляйен на Марио Драги

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони кандидатуру бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги на пост главы Европейской комиссии (ЕК). О желании найти замену председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, когда фон дер Ляйен неожиданно стала главой ЕК в 2019 году при помощи Макрона и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, она пообещала превратить это учреждение в «геополитическую комиссию». Однако, по словам неназванного европейского чиновника, она упустила свой шанс, поскольку чрезмерно политизировала свою роль.

«Фон дер Ляйен борется с глубоким недовольством некоторых столиц тем, как она руководила комиссией в течение последних пяти лет, особенно в отношении торговых переговоров, изменения климата в блоке и отношений с США. И Макрон открыто критиковал ее деятельность», — говорится в материале.

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В свою очередь, чиновники в Брюсселе не уверены, действительно ли Макрон ищет замену фон дер Ляйен или он оказывает на нее давление, чтобы добиться от нее уступок в будущем. Также маловероятно, что Германия поддержит план, который отстранит комиссара их страны от высшего поста в Европейском союзе (ЕС).

Драги считается влиятельным деятелем Евросоюза, но скептически настроенные на его выдвижение лица указывают на возраст чиновника, которому на данный момент 76 лет. Кроме того, есть предположения, что Драги могут рассмотреть на должность члена Европейского совета, который отвечает за проведение встреч 27 лидеров ЕС.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия перевела очередной транш бюджетной помощи Украине. Отмечается, что размер пакета помощи составил 1,5 миллиарда евро.

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      Виктория Кондратьева
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