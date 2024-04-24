В ЕС отчитались об очередном пакете помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕК перевела Украине очередной транш помощи в 1,5 миллиарда евро

Еврокомиссия (ЕК) перевела очередной транш бюджетной помощи в размере в 1,5 миллиарда евро в интересах Украины, этот пакет был отправлен в рамках программы, по которой ЕС рассчитывает потратить на поддержку Киева до 50 миллиардов евро до 2027 года. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Еврокомиссия перевела второй транш экстренного финансирования Украины в рамках фонда для Украины в размере 1,5 миллиарда евро», — говорится в ее сообщении на платформе.

Ранее британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что новые пакеты военной помощи Великобритании и США не помогут Украине перейти в наступление. По его словам, предстоящие проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически непреодолимы, поскольку Россия обладает быстрорастущей экономикой военного времени и к настоящему моменту накопила огромные силы.