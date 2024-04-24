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14:52, 24 апреля 2024Мир

На Западе признали неспособность Британии и США помочь Украине

Полковник Кемп: новые пакеты помощи не помогут Украине перейти в наступление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новые пакеты военной помощи Великобритании и США не помогут Украине перейти в наступление. Неспособность Лондона и Вашингтона помочь Киеву признал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для The Telegraph.

«Хотя новые пакеты помощи могут позволить смягчить ситуацию, они не дадут Украине перехватить инициативу и вернуться в наступление. Одна из причин этого заключается в том, что Россия добилась господства в воздухе на многих направлениях», — отметил он.

По его словам, предстоящие проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически непреодолимы, поскольку Россия обладает быстрорастущей экономикой военного времени и к настоящему моменту накопила огромные силы.

Ранее старший научный сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Бекку Вассер заявила, что новый пакет помощи Украине, выделенный США, важен для Украины, но не способен коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

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      Семен Александров
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