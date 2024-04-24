В США заявили о неспособности волшебным образом решить проблемы Украины

The Hill: новый пакет помощи от США важен, но не способен решить проблемы Киева

Новый пакет помощи Украине, выделенный США, важен для Украины, но не способен коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на старшего научного сотрудника оборонной программы Центра новой американской безопасности Бекку Вассер.

По словам Вассер, выделенная Соединенными Штатами помощь значительна, но не «решит волшебным образом все проблемы Украины», так как США не гарантировали своевременное выделение дальнейшей помощи. В связи с этим эксперт призвала украинское руководство экономно расходовать выделенные средства.

«Рассмотрение способов, с помощью которых они смогут как можно дольше использовать текущий пакет помощи и помощь, предоставляемую европейскими партнерами, я думаю, будет разумным шагом вперед», — заявила Вассер в беседе с изданием.

Эксперт отметила, что власти Украины «должны сделать выбор, который заключается в следующем: попытаться выйти из тупика и начать наступление, или сосредоточиться на удержании тех рубежей, которые у них есть сейчас». Вассер добавила, что решение о наступлении требует больших затрат.

Ранее сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что, несмотря на одобрение пакета помощи Украине, США продемонстрировали нежелание бесконечно выписывать чеки для Киева.