Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

Сенатор Вэнс: США показали ЕС, что не будут бесконечно выписывать чеки для Киева

Американский сенатор Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс заявил, что, несмотря на одобрение пакета помощи Украине, США показали Европе, что не будут бесконечно выписывать чеки для Киева. Его слова приводит Politico.

После одобрения Сенатом пакета помощи иностранным государствам, в рамках которого предлагается предоставить Украине почти 61 миллиард долларов, Вэнс заявил, что выступил против этой инициативы. «Мы смогли ясно дать понять Европе и остальному миру, что Америка не может бесконечно выписывать чеки с открытой суммой», — отметил он.

24 апреля Сенат Конгресса США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Теперь проект должен подписать американский президент Джо Байден.

Издание Newsweek опубликовало список 15 американских сенаторов-республиканцев, проголосовавших против пакета помощи Украине. В него вошел Джей Ди Вэнс.