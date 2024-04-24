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04:46, 24 апреля 2024Мир

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о помощи Украине

Сенат Конгресса США одобрил проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Сенат Конгресса США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань, свидетельствуют результаты голосования, передает C-SPAN.

Документ поддержали проголосовали 75 человек, против него высказались 17 сенаторов.

Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

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      Марина Совина
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