Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 24 апреля 2024Мир

Стали известны имена проголосовавших против помощи Киеву американских сенаторов

Newsweek опубликовал список 15 сенаторов, проголосовавших против помощи Украине

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

15 американских сенаторов, которые являются членами Республиканской партии США, проголосовали против пакета помощи Украине. Список их имен опубликовал журнал Newsweek.

В этот список вошли Джон Баррассо, Марша Блэкберн, Майк Браун, Тед Бадд, Тед Круз, Билл Хагерти, Джош Хоули, Рон Джонсон, Майк Ли, Синтия Ламмис, Роджер Маршалл, Марко Рубио, Эрик Шмитт, Рик Скотт и Джей Ди Вэнс.

Пакет помощи Украине был принят 79 голосами против 18, подчеркивает издание.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов.

24 апреля Сенат Конгресса США по итогам голосования также поддержал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись пообещавшему одобрить его президенту США Джо Байдену.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Замминистра обороны России Иванов высказал позицию по делу о взятках

      Стало известно об оставивших свои позиции двух бригадах ВСУ

      Стали известны имена проголосовавших против помощи Киеву американских сенаторов

      Кладоискатель пообещал найти три тонны золота Японской империи

      Потерпевшие высказались о возможности актера Ефремова выйти из колонии по УДО

      РУСАДА оценило возможную причастность третьих лиц к применению допинга Валиевой

      В ЕС рассказали о плюсе переизбрания Трампа

      Проводившего панихиду по Навальному священника запретили в служении

      Надежда Бабкина выпустила кавер на Инстасамку

      Худеющих с помощью «Оземпика» предупредили о еще одном побочном эффекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше