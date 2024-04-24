Стали известны имена проголосовавших против помощи Киеву американских сенаторов

Newsweek опубликовал список 15 сенаторов, проголосовавших против помощи Украине

15 американских сенаторов, которые являются членами Республиканской партии США, проголосовали против пакета помощи Украине. Список их имен опубликовал журнал Newsweek.

В этот список вошли Джон Баррассо, Марша Блэкберн, Майк Браун, Тед Бадд, Тед Круз, Билл Хагерти, Джош Хоули, Рон Джонсон, Майк Ли, Синтия Ламмис, Роджер Маршалл, Марко Рубио, Эрик Шмитт, Рик Скотт и Джей Ди Вэнс.

Пакет помощи Украине был принят 79 голосами против 18, подчеркивает издание.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов.

24 апреля Сенат Конгресса США по итогам голосования также поддержал законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись пообещавшему одобрить его президенту США Джо Байдену.