Макрон попросил Европу перестать быть вассалом США
Макрон: Европа должна быть в состоянии показать, что не является вассалом США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу перестать быть вассалом США. Его цитирует ТАСС.
«Нам нужно построить такую Европу, которая была бы в состоянии показать, что она не является вассалом США», — заявил французский лидер.
Он подчеркнул, что европейские страны должны не бояться «говорить со всеми» не только по экономическим вопросам, но и по вопросам построения партнерства с другими странами.
Ранее Макрон рассказал, что Европейский союз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. Он также отметил, что европейцам нужно быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.