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14:14, 25 апреля 2024Мир

Макрон попросил Европу перестать быть вассалом США

Макрон: Европа должна быть в состоянии показать, что не является вассалом США

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу перестать быть вассалом США. Его цитирует ТАСС.

«Нам нужно построить такую Европу, которая была бы в состоянии показать, что она не является вассалом США», — заявил французский лидер.

Он подчеркнул, что европейские страны должны не бояться «говорить со всеми» не только по экономическим вопросам, но и по вопросам построения партнерства с другими странами.

Ранее Макрон рассказал, что Европейский союз в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленным. Он также отметил, что европейцам нужно быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

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      Лина Пивоварова
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