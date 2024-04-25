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14:12, 25 апреля 2024Мир

Макрон призвал ЕС создать силы быстрого реагирования

Макрон: ЕС должен создать силы быстрого реагирования к 2025 году

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен создать силы быстрого реагирования численностью до пяти тысяч военных к 2025 году. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, чтобы создать между европейскими армиями настоящую стратегическую интимность (...). Для этого нужно создать европейскую военную академию, которая позволит обучить военные и гражданские кадры в Европе для ответа на вызовы безопасности», — заявил он.

По словам французского лидера, силы быстрого реагирования могли бы быть мгновенно развернуты во враждебных условиях и прийти на помощь гражданам.

Ранее Макрон выразил мнение, что ЕС должен быть готов к выстраиванию отношений с Россией после окончания украинского конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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