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Шнурова признали меняющим Санкт-Петербург героем

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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал лауреатом премии «Топ 50: Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденной журналом «Собака.ру». Певец победил в номинации «Герой, который меняет город», сообщается на сайте издания.

В номинации «Кино» победила режиссер Анна Пармас, снявшая для «Ленинграда» клипы на песни «Сиськи», «Экстаз», «Экспонат» и «В Питере — пить».

Лауреатом в категории «Искусство» стал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. В номинации «Театр» победили актрисы спектакля «Три сестры», поставленном в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Премию «Выбор города» получила балерина Мариинского театра Диана Вишнева. За достижения в музыке также была отмечена певица Manizha (Манижа Хамраева).

Победители премии определялись путем голосования на сайте «Собака.ру». Отмечается, что за кандидатов было отдано более 621 тысячи голосов.

Как пишет kp.ru, Шнуров на церемонию награждения не пришел, так как в тот момент находился на корпоративном празднике в Москве.

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