В «Ленинграде» объяснились за исполнение матерных песен перед детьми

Директор рок-группы «Ленинград» Денис Вейко объяснил появление несовершеннолетних на концерте коллектива во время исполнения нецензурных песен. Его слова приводит портал «Ридус» в понедельник, 5 июня.

«То, что просочились какие-то дети, это, к сожалению, издержки плохой организации. Мы тут ни при чем», — заверил Вейко.

Концерт «Ленинграда» состоялся в подмосковной Барвихе. По словам Вейко, детей на мероприятие могли привести родители, «плевавшие на организаторов». «Там богатые люди в Барвихе, и, я думаю, они провели детей на свое усмотрение, несмотря на запрет», — предположил он.

Директор группы добавил, что последние два года музыканты отказываются от выступлений на городских праздниках из-за того, что на концерты могут попасть несовершеннолетние.

Материалы по теме О «лабутенах», берцах и красных мокасинах Подборка вызывающих улыбку видеопародий на клип группы «Ленинград»

Видеозапись выступления опубликовал телеканал РЕН ТВ ранее в понедельник. В ролике видно, что в толпе перед музыкантами присутствуют несовершеннолетние. «Сиськи! Напоминаю, в этом слове два слога: сись-ки!» — заявил со сцены лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, анонсируя песню «Сиськи».

Рок-группа «Ленинград» была создана Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. В ее дискографии 18 студийных альбомов. Коллектив записал такие композиции, как WWW, «Геленджик», «Любит наш народ», «Экспонат» и «В Питере — пить».