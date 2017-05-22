Шнуров назвал «Евровидение» сублимацией военных действий

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не собирается принимать участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Исполнитель раскритиковал соревнование в эфире латвийской радиостанции Baltkom, передает портал Mixnews.

«Шоу просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует. Фактически сублимация военных действий», — отметил музыкант. Шнуров подчеркнул, что «в этот странный вид спорта "состязание песнями" не играет».

Ранее в понедельник сообщалось, что ученые из американского Университета Центральной Флориды уличили страны — участницы «Евровидения» в сговоре: те голосуют за победителей конкурса исходя главным образом из национальной принадлежности исполнителей, а не художественной ценности их песен. К такому выводу эксперты пришли, исследовав результаты голосований за 60 лет существования соревнования.

На конкурсе «Евровидение-2017», прошедшем в Киеве в ночь на 14 мая, победил представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Он получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решением жюри (376), в сумме — 758.

2 мая лидер «Ленинграда» уже выступал с критикой международного вокального конкурса, назвав его политической игрой. Шнуров заверил, что не следит за «Евровидением». «Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол», — объяснил он.