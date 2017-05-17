Джамала прокомментировала провал Украины на «Евровидении»

Певица Джамала высказалась по поводу провала рок-группы O.Torvald, представлявшей Украину на «Евровидении-2017». Ее слова передает телеканал СТБ.

«"Евровидение" — это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников», — заявила Джамала, выступавшая в качестве члена жюри национального отбора представителя Украины на соревновании.

Материалы по теме Куда уходит дичь Участники «Евровидения-2017», которых вы запомните

Исполнительница добавила, что не собирается извиняться за то, что голосовала за O.Torvald во время отбора участников.

Так она прокомментировала заявление другого члена жюри, продюсера Константина Меладзе. 15 мая он обвинил Джамалу в том, что она настаивала на избрании O.Torvald «без учета перспектив на "Евровидении"». Меладзе извинился за «плачевное» выступление коллектива и подчеркнул, что в таком результате виновато жюри нацотбора, не сумевшее выбрать наиболее сильного исполнителя.

«Всем сразу стало понятно, что это будет провал. Это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку», — отметил музыкант.

Материалы по теме Взял и Собрал Лучшие моменты «Евровидения-2017» в Киеве

Финал «Евровидения-2017» состоялся в Киеве в ночь на воскресенье, 14 мая. Победу на конкурсе одержал представитель Португалии, 27-летний Сальвадор Собрал. Он получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решением жюри (376), в сумме — 758. Второе место занял представляющий Болгарию 17-летний уроженец России Кристиан Костов (615 очков), третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии (374 балла). Украина заняла 24 место из 26, набрав 36 баллов.

О.Torvald — украинская рок-группа из пяти участников, созданная в 2005 году в Полтаве. На «Евровидении-2017» коллектив выступал с песней Time.