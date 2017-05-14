Самойлова обрадовалась победе Португалии на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая должна была выступать от России на «Евровидении-2017», прокомментировала победу португальского исполнителя Сальвадора Собрала на международном песенном конкурсе. Она поздравила музыканта в своем Instagram в воскресенье, 14 мая.

«Я очень рада, что выиграла Португалия. Сальвадор Собрал, ты великолепен!» — заявила Самойлова. В комментариях к опубликованному видео певица отметила, что была заворожена волшебным голосом португальского исполнителя.

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Финал «Евровидения-2017» состоялся в Киеве в ночь на воскресенье. 27-летний Собрал получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решением жюри (376), в сумме — 758. Второе место занял представляющий Болгарию 17-летний уроженец России Кристиан Костов с 615 очками, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии (374 балла).

Самойлова не приняла участия в музыкальном конкурсе из-за того, что Служба безопасности Украины отказала певице во въезде в страну после ее выступления в Крыму. Киев расценивает несогласованное с украинскими властями посещение полуострова как незаконное пересечение границы.