На «Евровидении» победила Португалия

На международном песенном конкурсе «Евровидение», который проходит в Киеве, победу одержал представитель Португалии 27-летний Салвадор Собрал. Об этом было объявлено после завершения подсчета голосов.

Собрал получил максимум баллов как по итогам зрительского голосования (382), так и решением жюри (376), в сумме 758. Второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии, набравший 615 очков, третье — коллектив SunStroke Project из Молдавии (374 балла).

Португалец исполнил на родном языке песню Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»).